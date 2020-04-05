Son Dakika › Güncel › Oto boyarken kullandığı maske ve tulumla pazara geldi (1) - Son Dakika
Oto boyarken kullandığı maske ve tulumla pazara geldi (1)
6 saat önce
Avcılar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından bir vatandaşın aldığı tedbir dikkat çekti.
Avcılar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından bir vatandaşın aldığı tedbir dikkat çekti. Oto boyacısı olarak çalışan Mehmet Oral, işte kullandığı tulum ve maskeyi takarak pazara geldi. Oral maske takmadan pazara gelenlere de tepki gösterdi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:29 Kaynak: DHA
Son Dakika Ayak ve kelle paça çorbasına ilgi arttı, kasaplar talebe yetişemiyor Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti (ÖZEL) Maskesiz alışveriş yapmak isteyen kişi vatandaşlarla tartıştı