OTO BOYARKEN KULLANDIĞI MASKE VE TULUMLA PAZARA GELDİ - Son Dakika

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OTO BOYARKEN KULLANDIĞI MASKE VE TULUMLA PAZARA GELDİ
6 saat önce
Avcılar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından bir vatandaşın aldığı tedbir dikkat çekti.
Avcılar'da koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından bir vatandaşın aldığı tedbir dikkat çekti. Oto boyacısı olarak çalışan Mehmet Oral, işte kullandığı tulum ve maskeyi takarak pazara geldi. Oral maske takmadan pazara gelenlere de tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:35 Kaynak: DHA
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