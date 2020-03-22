Oto camcıdan örnek 'korona' önlemi - Son Dakika
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Oto camcıdan örnek 'korona' önlemi

6 saat önce

Oto camcıdan örnek 'korona' önlemi İşlem yapılacak otomobiller önce dezenfekte ediliyor, sonra içeriye alınıyor Denizli'de oto cam işi yapan bir firma, cam değişikliği için gelen müşterilerin araçlarını dezenfekte etmeden içeriye almıyor.

Oto camcıdan örnek 'korona' önlemi

İşlem yapılacak otomobiller önce dezenfekte ediliyor, sonra içeriye alınıyor

DENİZLİ - Denizli'de oto cam işi yapan bir firma, cam değişikliği için gelen müşterilerin araçlarını dezenfekte etmeden içeriye almıyor. Hem çalışanların, hem de müşterilerin sağlığı için cam taktıkları araçları işlemden önce dezenfekte eden firmanın uygulaması beğeni topluyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren Uğurlu Oto Cam Dmn Market korona virüse karşı önlemlerini arttırdı. Otomobillerin cam değişimlerini ve film çekme işlemlerini yapan firma,

yıl başında Çin'in Wuhan şehrinde baş gösteren ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından firmaya gelen araçların iç ve dış kısımlarını dezenfekte etmeye başladı. İşlemler için iş yerine gelen araçlar, önce dışarıda dezenfekte ediliyor. Yapılan işlemin ardından araç, dükkanın içine sokularak işlemi gerçekleştiriliyor. Yapılan işlemden memnun kalanlar ise müşteriler oldu. Firma bu sayede virüse karşı hem çalışanları hem de müşterileri için önlem alarak örnek bir uygulamaya imza attı.

"Salgınla mücadele kapsamında herkes üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmek zorunda"

Alınan önlemler ile ilgili açıklamalarda bulunan firma sahibi Tuncay Yılmaz, virüse karşı mücadelede temizliğin önemli olduğunu ve kendilerinin de bu yüzden böyle bir uygulama yaptıklarını dile getirdi. Yılmaz, "Bu salgınla mücadele kapsamında herkes üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmek zorunda. Herkes evinin önünü temizlerse mahallemiz temiz olur felsefesiyle hareket ediyoruz. Biz, üzerimize düşen bilgilendirme ve uygulama işlerini yapmaya çalışıyoruz. Bu maksatla her gün geldiğimizde iş yerimizi komple dezenfekte ettiğimiz gibi iş yerimize gerek cam değişimi için gerek cam film uygulaması için gelen müşterilerimizin iç ve dış dezenfektasyonunu yaptıktan sonra servisimize alıyoruz" dedi.

"Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz"

Müşterilerin uygulamadan gayet memnun olduklarını dile getiren Yılmaz, tehlike geçene kadar gerekli tedbirleri uygulamaya devam edeceklerini aktardı. Yılmaz, "Bu işler bittikten sonra da en son yine dezenfektasyon yapıp aracı müşterimize teslim ediyoruz. Burada bana bir şey olmaz felsefesiyle yaklaşmak hakikaten bu iş için en büyük handikap olduğunu düşünüyorum çünkü bu mantıkla yaklaşan birçok ülkede şu anda neyle karşı karşıya kaldığı görünüyor. O nedenle biz elimizden geldiği kadar teknik ve bilimsel çalışma yapan kişilerden de destek alarak bununla alakalı her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz bunu gördüğünde mutlu da oluyorlar tabii ki bu uygulamadan" diye konuştu.

"Arabanın dışından da virüs, mikrop bulaşıyor"

Otomobiline cam değişikliği için firmaya gelen Gökhan Ersoy isimli müşteri ise uygulamayı görünce önce şaşırdığını ve memnun kaldığını dile getirdi. Dezenfekte uygulamasının kendileri için önemli olduğuna işaret eden Ersoy, "Korona virüsten dolayı ülkemizde çok büyük önlemler göz önüne alınıyor. Hepsinden de zaten memnunuz. Buraya da sabah, otomobilde cam çatlağı vardı, aracımın cam değişikliği için geldiğimizde önce aracımın anahtarını alıp kendileri içeriye girip, önce dezenfektasyon yaptılar. Daha sonra arabamızı içeriye aldılar ve yine cam değişikliği esnasında dezenfektasyon işlemleri yapıldı. Biz bu uygulamadan çok memnunuz. Arabanın dışından da virüs, mikrop bulaşıyor. içinde de var, firmadan, bu yapılan işlemlerden çok memnunuz. Türkiye ve Denizli'deki firmalara önerimizdir. Temizlik hat safhada olmalı. Arabalar da bundan dolayı virüsü çok alıyor. Bu özveriden dolayı Denizli halkı adına öncelikle firmaya teşekkür ederiz."

Oto camcıdan örnek 'korona' önlemi

Merkezefendi, Türkiye, Denizli, Cam, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:01 Kaynak: İHA

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