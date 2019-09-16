Oto çekiciyi tüfekle tehdit etti

Niğde'de aracı arızalanan şahıs yardım için çağırdığı çekiciyi tüfekle tahdit etti. Şahsın aracında yapılan aramada 2 tüfek ela geçirildi.



Niğde- Adana Otoyolu Göbeklitepe mevkisinde aracı yolda kalan F.D, çekici M.O.S. ile ücret konusunda anlaşamayınca aralarında tartışma çıktı.



F.D'nin şikayeti üzerine M.O.S, silahla tehdit iddiasıyla gözaltına alındı.



Şüphelinin aracında yapılan aramalarda ruhsatsız 2 av tüfeği ve 25 fişek ele geçirildi. - NİĞDE