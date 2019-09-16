Oto çekiciyi tüfekle tehdit etti
1 saat önce
Niğde'de aracı arızalanan şahıs yardım için çağırdığı çekiciyi tüfekle tahdit etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:24 Kaynak: İHA
Niğde'de aracı arızalanan şahıs yardım için çağırdığı çekiciyi tüfekle tahdit etti. Şahsın aracında yapılan aramada 2 tüfek ela geçirildi.
Niğde- Adana Otoyolu Göbeklitepe mevkisinde aracı yolda kalan F.D, çekici M.O.S. ile ücret konusunda anlaşamayınca aralarında tartışma çıktı.
F.D'nin şikayeti üzerine M.O.S, silahla tehdit iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüphelinin aracında yapılan aramalarda ruhsatsız 2 av tüfeği ve 25 fişek ele geçirildi. - NİĞDE
5 yaşındaki çocuğun gözü önünde babası öldürülmüştü! Babasının katilinin evinin yanışını böyle izledi İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı İşçinin, silahla daire başkanlığını basma anı kamerada Üniversite kampüsünde sulama yapan traktörün altında kalan genç kadın hayatını kaybetti