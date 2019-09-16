Son Dakika Haberleri: Oto çekiciyi tüfekle tehdit etti
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Oto çekiciyi tüfekle tehdit etti

1 saat önce

Niğde'de aracı arızalanan şahıs yardım için çağırdığı çekiciyi tüfekle tahdit etti.

Oto çekiciyi tüfekle tehdit etti, System.String[]

Niğde'de aracı arızalanan şahıs yardım için çağırdığı çekiciyi tüfekle tahdit etti. Şahsın aracında yapılan aramada 2 tüfek ela geçirildi.


Niğde- Adana Otoyolu Göbeklitepe mevkisinde aracı yolda kalan F.D, çekici M.O.S. ile ücret konusunda anlaşamayınca aralarında tartışma çıktı.


F.D'nin şikayeti üzerine M.O.S, silahla tehdit iddiasıyla gözaltına alındı.


Şüphelinin aracında yapılan aramalarda ruhsatsız 2 av tüfeği ve 25 fişek ele geçirildi. - NİĞDE

Göbeklitepe, Adana, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:24 Kaynak: İHA
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