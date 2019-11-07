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ÖTO'da akreditasyon denetimi başarısı

7 saat önce

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 12. dönem akreditasyon sürecinde gerçekleşen denetimi başarıyla tamamladı.

ÖTO'da akreditasyon denetimi başarısı, System.String[]

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 12. dönem akreditasyon sürecinde gerçekleşen denetimi başarıyla tamamladı.


4-5 Kasım 2019 tarihlerinde iki gün boyunca süren akreditasyon denetimi, Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri AŞ. Denetçisi Sayın Özlem Bocutoğlu tarafından gerçekleştirildi.


Denetim sonunda yapılan toplantıya; Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Genel Sekreter İ. Emre Çiftçi, yönetim kurulu üyeleri; Sadık Güllü, H. Selçuk Bütün, Şevket Şanlı, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serdar Genç, Ödemiş Ticaret Odası Akreditasyon Sorumlusu Begüm Sav ve oda personelleri katıldı.


Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, konuyla ilgili şöyle konuştu:


"Oda ve borsalarımızın hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırması için önemli bir araç olan akreditasyon sistemi uygulaması, bizim çalışmalarımızda yol gösterici olmuştur. Kurumsal kapasitemizi arttırarak üyelerimize daha kaliteli hizmet vermek hep önceliğimiz olmuştur. Kurumumuzda sürekliliği sağlayacak sistemli çalışma sistemini benimseyerek ilerlemeye ve faaliyet göstermeye gayret ettik." - İZMİR

Türkiye, Ödemiş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:53 Kaynak: İHA
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