ÖTO'da seminer ve kurslar tam gaz - Son Dakika

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), ilçede üyelerine yönelik eğitim faaliyetlerine devam ederken, üyelerin ve Ödemişli vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen kurslara her geçen gün yenileri ekleniyor.



Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) üyelerine yönelik eğitimleri sürdürüyor. Bu kapsamda, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Kadın Girişimciler Kurulunun öncülüğünde "Kadın Sağlığı ve Hijyen Eğitimi" semineri verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü Psikolog Şengül Çavuşoğlu ve Sinem Demirel'in konuşmacı olduğu seminer, Çapacızade İlkokulu Konferans Salonunda yapıldı.



Kadın sağlığı ve hijyeni, kadın hastalıkları, aile planlaması, gebelik, kadın sağlığının korunması gibi konular hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Seminere katılan Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, program için teşekkür etti.



ÖTO Kadın Girişimciler Kurulu ve Ödemiş Halk Eğitim merkezi ortaklığı ile kadınlara meslek edindirmek amacıyla Özbakım Yaşlı Hizmetleri Bakım Kursuda açıldı. Ödemiş Ticaret Odasında yapılacak kursun, günde 8 saat, haftada 5 gün olmak üzere yaklaşık 1 ay süreceği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Bölümünden mezun olan Hemşire Kadriye Deveci'nin vereceği eğitimin sonunda kursiyerlere katılım sertifikası verileceği ifade edildi.



ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, Ödemiş Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mualla Akgün, kadın girişimciler kurulu üyesi ve meclis üyesi Tülin Bozoğlu da, kurs başlangıcına katılarak kursiyerlere başarılar diledi.



Gelişen ve büyüyen e-ticaret



Öte yandan ÖTO, e-ticarette 2020 trendleri ile ilgili seminer düzenledi. Seminere, ilçede e-ticaret yapan üyelere yönelik olarak gerçekleşirken, seminere konuşmacı olarak katılan Ticimax CEO'su Cenk Çiğdemli ve Ticimax Dijital Pazarlama Yöneticisi Pınar Keleş, 2020 trendleri, internet sitesinin kurulum alt yapısı ve dijital pazarlama teknikleri ile ilgili bilgiler verdi. Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile son buldu.



Oda Başkanı Rıfat Eriş, "Gelişen ve büyüyen e-ticaret, her sene yenilikleri de beraberinde getiriyor. Biz de oda olarak konu ile yakından ilgileniyoruz. 2019 yılında yükselen ivmesini sürdüren e-ticaretin 2020 yılı gündemlerinde; kişiselleştirme, derin veri analizi, e-ihracat çözümleri, sesli arama, podcast reklamları, videolu alışveriş, Z kuşağı ve deneyimsel pazarlama gibi konuların ele alındığı seminerler düzenliyoruz" dedi. - İZMİR