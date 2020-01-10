ÖTO'dan ekonomik ziyaretler - Son Dakika
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ÖTO'dan ekonomik ziyaretler

15 dakika önce

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ilçe ekonomisinin geliştirilmesi için bir dizi ziyaretlerde bulundu.

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Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ilçe ekonomisinin geliştirilmesi için bir dizi ziyaretlerde bulundu.


Ekonomik üretimin yanında satışın ve marka değerinin de önemli olduğunu kaydeden ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, konuyla ilgili bir dizi ziyaretlerde bulunduğunu belirerek şunları aktardı: "Türk Marka ve Patent Kurum Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve Coğrafi işaretler Daire Müdürü Hakan Kızıltepe ile bir araya gelerek, Ödemiş'teki ürünler için yapılan coğrafi işaret başvurularının süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren bir işarettir. Ödemiş'te yıllardan beri üretilen ürünler için bu işaretin alınması buradaki ticaretin, bilinirliğin ve değerin artması yönünden önemli bir adımdır. Bizler Ödemiş'in değerlerine sahip çıkmak için birkaç üründe bu süreci başlattık. Araştırmalarımızı ve başvurularımızı yaptık. Yakından takip ettiğimiz bu süreçlerde sona yaklaştık. İlerleyen günlerde Ödemiş Ticaret Odası olarak almış olduğumuz coğrafi işaretleri de sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız."


"Garanti markası ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor"


Geçen aylarda alınan Ödemiş'in tulum peyniri ve tulum lor peyniri garanti markası ile ilgili bilgi veren Eriş şunları söyledi: "Almış olduğumuz garanti markası ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu markanın kullanılması ve kaliteli peynirin üretilmesi için gerekli adımları atacağız. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu konuyla ilgili de Marka ve Patent Müdürümüz ile görüştük, fikir alışverişinde bulunduk. Daha iyisi için çalışmalarımıza başladık."


"Bu yatırım Kiraz ve Ödemiş için önemli"


Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Tarım Kredi Yem A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Doğan Erdoğan ve Aytunç Adıyaman ile de Ankara'da bir araya geldi. Eriş, "Bu görüşmede Ödemiş Organize Sanayi Bölgesinde, Tarım Kredi Yem'in en büyük parsele sahip olması itibarı ile yapacak oldukları yatırımın önemini konuştuk. Tarım Kredi Kooperatifleri gibi güçlü bir kurumun yapacağı yatırımın stratejik önemi ve üretim tesisinin niteliği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Bu yatırımın Kiraz ve Ödemiş için istihdam açısından da önemi var. Bu nedenle yatırımın hızlanması için hazırlanacak yol haritası hakkında konuşuldu. Tarım Kredi Kooperatifi 2020 yılı bütçesinde Ödemiş Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımın yer aldığı ancak yüksek teknoloji içeren bir üretim tesisi kurmayı planladıkları için çok dikkatli davranıldığı ve her ayrıntısının Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü tarafından en ince noktasına kadar hesaplandığı ve düşünüldüğü iletildi" dedi.


"Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor"


Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Ankara'da Ticaret Bakanlığını da ziyaret ederek, İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanı Mustafa Ali Yurdupak ile bir görüşme yaptı. Eriş bu görüşmede de 'Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sektörü Dış Ticaret Kapasitesinin Artırılması URGE Projesi' kapsamında yapılan faaliyetlerlerin detaylarını anlattıklarını belirterek şunları söyledi: "URGE'de çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı ve Ege İhracatçı Birlikleri ile ortak yürüttüğümüz çalışmalarımız ve yakın temasımız devam etmekte. URGE projesinde yapılan faaliyetler, gelinen nokta ve bundan sonrası için yapılacak olan adımlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu ve kümelenme sisteminin daha hızlı çalışması için yapılması gerekenler görüşüldü." - İZMİR

Ödemiş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:57 Kaynak: İHA
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