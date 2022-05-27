Oto ekspertiz görünümlü silah atölyesine polis baskını

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir oto ekspertizde kuru sıkıdan bozma tabanca yapıldığı bilgisi üzerine baskın yapan polis ekipleri, olayla ilgili iş yeri sahibini gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda tabancalar, çeşitli araçlar ve namlu açmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir oto ekspertiz dükkanında kuru sıkıdan bozma tabanca yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon gerçekleştirilirken, yapılan aramada 1 adet sürgü, 2 adet tabanca, 3 namlu parçası, matkap uçları, 3 adet tabanca kabzası, 27 adet fişek ile çok sayıda ravya ve namlu açmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi M.A.T., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İZMİR