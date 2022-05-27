Oto ekspertiz görünümlü silah atölyesine polis baskını - Son Dakika
Üye Girişi

Oto ekspertiz görünümlü silah atölyesine polis baskını

27.05.2022 18:56
Oto ekspertiz görünümlü silah atölyesine polis baskını

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir oto ekspertizde kuru sıkıdan bozma tabanca yapıldığı bilgisi üzerine baskın yapan polis ekipleri, olayla ilgili iş yeri sahibini gözaltına aldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir oto ekspertizde kuru sıkıdan bozma tabanca yapıldığı bilgisi üzerine baskın yapan polis ekipleri, olayla ilgili iş yeri sahibini gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda tabancalar, çeşitli araçlar ve namlu açmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir oto ekspertiz dükkanında kuru sıkıdan bozma tabanca yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon gerçekleştirilirken, yapılan aramada 1 adet sürgü, 2 adet tabanca, 3 namlu parçası, matkap uçları, 3 adet tabanca kabzası, 27 adet fişek ile çok sayıda ravya ve namlu açmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi M.A.T., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İZMİR

YORUMLAR
500
Şişli'de bir evde bulunan 3 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı: Silah sesleri gelmeden önce kadının imdat çağrısı duyulmuş Şişli'de bir evde bulunan 3 cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı: Silah sesleri gelmeden önce kadının imdat çağrısı duyulmuş Batman'da polis ekipleri, artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı Batman'da polis ekipleri, artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Ödemiş, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oto ekspertiz görünümlü silah atölyesine polis baskını - Son Dakika


Son Dakika
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 19:53:05. #1.11#
SON DAKİKA: Oto ekspertiz görünümlü silah atölyesine polis baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement