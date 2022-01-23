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Oto ekspertiz raporlarına SMS ile ulaşma imkanı geliyor - Son Dakika

Oto ekspertiz raporlarına SMS ile ulaşma imkanı geliyor

23.01.2022 09:21
Oto ekspertiz raporlarına SMS ile ulaşma imkanı geliyor

Uluslararası Ekspertiz Derneği Kurucu Üyesi ve Auto King Oto Ekspertiz Genel Müdürü Aytaç Çınargil, Uluslararası Ekspertiz Derneği'nin kurulduğunu belirterek, "Bu dernek sayesinde SMS ile hasar durumu sorgulama gibi, ekspertiz durumu sorgulaması da yapabileceğiz.

Uluslararası Ekspertiz Derneği Kurucu Üyesi ve Auto King Oto Ekspertiz Genel Müdürü Aytaç Çınargil, Uluslararası Ekspertiz Derneği'nin kurulduğunu belirterek, "Bu dernek sayesinde SMS ile hasar durumu sorgulama gibi, ekspertiz durumu sorgulaması da yapabileceğiz. Araca en son ekspertiz yapıldığında nelerin olduğunu görebileceğiniz bir sistem kurduk. Altyapı hazır. Tüm eksperiz noktalarının verilerini açması ve IT ekibinin bunu hazırlaması lazım. Haziranda hazır olacağını düşünüyoruz." dedi.

Çınargil, oto bakım, mekanik ve onarım markası Auto King'in ekspertiz hizmeti veren yeni markası Auto King Oto Ekspertiz'in tanıtımına ilişkin düzenlenen toplantıda, ekspertiz sektöründeki gelişmeler ve elektrikli araçlar için pil ölçümünü de kapsayan ekspertiz hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendilerinin de kurucu üyeleri arasında oldukları yeni bir ekspertiz derneği kurulduğunu aktaran Çınargil, "Derneğimizin adı Uluslararası Ekspertiz Derneği. Şu anda 13 oto ekspertiz firması derneğe üye. Bu dernek üyesi ekspertiz firmaları, datalarını bir havuzda birleştiriyor. Kendi ekspertiz noktalarını bu sisteme dahil edecekler. Tüm ekspertiz raporlarını müşteri görebilecek. Buna liderlik ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Çınargil, dernek sayesinde SMS ile hasar durumu sorgulama gibi, ekspertiz durumu sorgulaması da yapabileceklerini belirterek, "Araca en son ekspertiz yapıldığında nelerin olduğunu görebileceğiniz bir sistem kurduk. Altyapı hazır. Tüm eksperiz noktalarının verilerini açması ve IT ekibinin bunu hazırlaması lazım. Haziranda hazır olacağını düşünüyoruz." dedi.

"İnsanlar araçlarını yatırım aracı olarak görüyor"

Auto King Genel Müdürü Barbaros Özkök ise Auto King olarak yaptıkları araştırmalardan çıkan en önemli sonucun ekspertiz konusu olduğunu vurguladı.

Özkök, "İnsanlar araçlarını yatırım aracı olarak görüyor. 2 yıldır artan ÖTV ve kur ile ülkede yaşanan enflasyon neticesinde insanlar araçlarına bakmak istiyorlar. Araç alırken de risk almak istemiyorlar. Ekspertiz alanında çok fazla talep var ve maalesef bu işi yapan insanların bir kısmı sektörden değil." diye konuştu.

Auto King olarak Code Oto Ekspertiz ile iş birliği gerçekleştirerek, Türkiye'nin her bölgesinde hizmet verebilmek adına yeni bir oluşum başlattıklarını bildiren Özkök, Türkiye'de bir ilk olarak, elektrikli ve hibrit araçların pil ömrü ve durumunu gösteren ekspertiz raporunu sunacaklarını kaydetti.

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Ekspertiz, Yatırım, Tragger, SMS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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