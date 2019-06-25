Son Dakika Haberleri: Oto ekspertizli dolandırıcılık zanlıları adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Oto ekspertizli dolandırıcılık zanlıları adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Oto ekspertizli dolandırıcılık zanlıları adliyeye sevk edildiNİĞDE - Niğde'de hasarlı ve kilometresi düşürülmüş araçları internetten yüksek fiyata sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Oto ekspertizli dolandırıcılık zanlıları adliyeye sevk edildi
NİĞDE - Niğde'de hasarlı ve kilometresi düşürülmüş araçları internetten yüksek fiyata sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
İnternetten satış ilanı vererek, hasarlı ve kilometre kadranıyla oynanmış araçları gerçek değerlerinin çok üzerinde fiyatla çevre il ve ilçelerden müşterilere sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 iş yerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda, aralarında galerici, defterdarlık çalışanı ve oto ekspertizi bulunan Ö.K., G.S., M.V.A., M.Ç., İ.Ç., N.K., İ.A., A.A.P. ve E.E.'yi 'nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik' suçlamalarıyla gözaltına almıştı.
Oto ekspertizli dolandırıcılık zanlıları adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:17 Kaynak: İHA
Niğde, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocalarıyla sorunlarını çözmek umuduyla hepsi aynı erkekle buluştu Yanan araçtan kaçamayan engelli hakkında korkunç iddia: Koltuğa ayağından bağlıydı Gözü dönmüş gelin tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi davasında yeni gelişme!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 15:17:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oto ekspertizli dolandırıcılık zanlıları adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]