Son Dakika Haberleri: Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü

28 dakika önce

Adana'da bir oto elektrik dükkanında meydana gelen yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken içeride bulunan 3 araçta küle döndü.

Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü, System.String[]
Adana'da bir oto elektrik dükkanında meydana gelen yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken içeride bulunan 3 araçta küle döndü. İş yeri sahibi itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Seyhan İlçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir oto elektrik dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto elektrik dükkanından alevler yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin üzerinden gerilim hattı geçtiği için ilk başta müdahale edemedi. Elektriğin yetkililer tarafından kesilmesinden sonra itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı. İş yeri tamamen kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan 3 otomobil de küle döndü.

İş yeri sahibi, itfaiye ekiplerinin yangını müdahale ettiği sırada gözyaşlarına boğulurken ardından baygınlık geçirdi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:56 Kaynak: İHA
Adana, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Herkes korku içinde izledi! Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı Beylikdüzü'nde kadını bıçakla rehin aldı Bacadaki alevleri gören vatandaşlar, minare yanıyor zannedip hemen ihbarda bulundu Üniversitede tekstil ve deri sektörünü tercih eden öğrencilere, asgari ücrete kadar burs verilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 02:24:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oto elektrik dükkanı alev alev yandı: 3 araç küle döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]