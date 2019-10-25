Son Dakika Haberleri: Oto elektrikçilerde çakar söktürme yoğunluğu
Son Dakika Güncel Oto elektrikçilerde çakar söktürme yoğunluğu

Oto elektrikçilerde çakar söktürme yoğunluğu

1 saat önce

Kamu araçları ile mahalli idareler ve üniversitelerdeki üst düzey yöneticilerin araçlarında takılı olan ışıklı ve sesli uyarı sistemlerinin sökümü devam ediyor.

Oto elektrikçilerde çakar söktürme yoğunluğu, System.String[]

Kamu araçları ile mahalli idareler ve üniversitelerdeki üst düzey yöneticilerin araçlarında takılı olan ışıklı ve sesli uyarı sistemlerinin sökümü devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 1 Kasım'da yürürlüğe girecek düzenlemesi nedeniyle birçok kurum, araçlardaki "çakar" olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri ve ikaz tertibatının sökülmesi için oto elektrik firmalarından randevu aldı.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesine kısa süre kalması nedeniyle kentteki birçok oto elektrik firmasında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da oto elektrikçiliği yapan Ahmet Eroğlu, söz konusu uygulama nedeniyle günde yaklaşık 50 aracın çakar ve sesli ikaz sistemini söktüklerini belirtti.

Eroğlu, emniyet, konsolosluklar ve belediyeler dahil olmak üzere birçok kurumun kendileriyle irtibata geçerek randevu aldığını anlattı.

1 Kasım'da yürürlüğe girecek düzenlemede, boyama şekilleri veya ayrım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekindeki "devletin en üst protokolü"nde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korunmasından sorumlu koruma araçlarında "çakar lamba" sistemleri kullanılabilecek.

Bu araçlar dışında hiçbir araçta sesli uyarı işaretleri kesinlikle kullanılmayacak. Makamların korumasında kullanılan araçlarda sadece makam sahibi araçta olduğu sürece bu uyarı sistemi aktif kullanılacak. Makam sahibi, araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman bu uyarı sistemi kesinlikle kullanılmayacak.

Kolluk görevlilerinin kullanımındaki resmi araçlarda ise ışıklı/sesli uyarı işaretleri, görevle ilişkili olmak kaydıyla usul ve esaslarda belirtilen şartlar doğrultusunda kullanılacak.

İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:26 Kaynak: AA
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