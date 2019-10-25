Son Dakika Haberleri: Oto elektronik firmalarında 'çakar söktürme' sırası
Son Dakika Güncel Oto elektronik firmalarında 'çakar söktürme' sırası

Oto elektronik firmalarında 'çakar söktürme' sırası

48 dakika önce

1 Kasım'da başlayacak yeni düzenleme nedeniyle bir çok resmi kurum, araçlardaki çakar tertibatının sökülmesi için oto elektronik firmalarından randevu aldı.

1 Kasım'da başlayacak yeni düzenleme nedeniyle bir çok resmi kurum, araçlardaki çakar tertibatının sökülmesi için oto elektronik firmalarından randevu aldı.

İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 1 Kasım'da başlayacak uygulama nedeniyle "çakar ve ikaz sireni kullanımı yasak olan" birçok araçtaki bu tertibatlar sökülmeye başlandı.

Kentte birçok oto elektronik firması yetkilisi uygulama nedeniyle yoğun mesai yapıyor.

İstanbul'da elektronik oto firma yetkilisi Ahmet Eroğlu, başlayacak söz konusu uygulama nedeniyle günde yaklaşık 50 aracın çakar ve sesli ikaz sistemi tertibatını söktüklerini belirtti.

Eroğlu, emniyet müdürlüğü, konsolosluklar ve belediyeler dahil olmak üzere birçok resmi kurumdan konuyla ilgili randevu aldıklarını sözlerine ekledi.

Çakar ve sesli ikaz sistemi, 1 Kasım'dan itibaren sadece resmi araçlar ve devlete ait üst düzey protokol araçlarında kullanılabilecek.

Mevzuata uygun olmayan, çakar ve sesli ikaz sisteminin bulunduğu araç sürücülerine bin 2 lira cezai işlem uygulanacak.

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca kullandığı aracın tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenecek.

Oto elektronik firmalarında 'çakar söktürme' sırası

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:44 Kaynak: AA
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