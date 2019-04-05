Son Dakika Haberleri: Oto Fareleri Polisten Kaçamadı

Oto Fareleri Polisten Kaçamadı

59 dakika önce

Kayseri'de 6 ayrı otomobilden ve iki bağ evinden hırsızlık yapan iki kişi polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalandı.

Oto Fareleri Polisten Kaçamadı, System.String[]
Kayseri'de 6 ayrı otomobilden ve iki bağ evinden hırsızlık yapan iki kişi polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet General Emir Mahallesinde park halinde bulunan 6 otomobil ve Dere Mahallesinde iki ayrı bağ evinden hırsızlık oldu. Yapılan ihbar sonrasında çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların 20 yaşındaki E.H. ile 25 yaşındaki A.A. olduğunu belirledi.

4 adet akü ve bir adet bilgisayar ile birlikte yakalanan zanlılar, haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:07 Kaynak: İHA

Polis, Kayseri, 3. Sayfa
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