Oto Fareleri Polisten Kaçamadı
30 dakika önce
Oto fareleri polisten kaçamadıKAYSERİ - Kayseri'de 6 ayrı otomobilden ve iki bağ evinden hırsızlık yapan iki kişi polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalandı.
Oto fareleri polisten kaçamadı
KAYSERİ - Kayseri
'de 6 ayrı otomobilden ve iki bağ evinden hırsızlık yapan iki kişi polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan
ilçesine bağlı Erkilet
General Emir Mahallesinde park halinde bulunan 6 otomobil ve Dere Mahallesinde iki ayrı bağ evinden hırsızlık oldu. Yapılan ihbar sonrasında çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, zanlıların 20 yaşındaki E.H. ile 25 yaşındaki A.A. olduğunu belirledi.
4 adet akü ve bir adet bilgisayar ile birlikte yakalanan zanlılar, haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:51 Kaynak: İHA
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