Oto farelerine operasyon: 7 tutuklama - Son Dakika

Oto farelerine operasyon: 7 tutuklama

Gaziantep'te oto hırsızlığı başta olmak üzere birçok suça karışan 31 kişi gözaltına alındı şüphelilerden 72si tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep emniyeti 10 günde 17 oto, 10 motosiklet çalan 31 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 10 günde 17 oto, 10 motosiklet çalan bir evden, ve birde otodan hırsızlık yaptığı tespit edilen 31 kişi Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucu yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 31 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 24 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rahatlıkları pes dedirtti

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık anları ise mobese ve işyeri güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Oto ve motosiklet hırsızlığı anlarına ilişkin emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde şüphelilerin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Görüntülerde, bir şüpheli yanından geçen insanları aldırmaksızın gözüne kestirdiği motosikleti park halinde olduğu işyerinin önünden çalarak olay yerinden uzaklaştı. Bir başka görüntüde ise hırsızlar park halindeki aracın arka kapsını el marifetiyle açarak otomobili çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı.