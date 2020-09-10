Oto farelerine polisten suçüstü kamerada - Son Dakika

Oto farelerine polisten suçüstü kamerada

Hırsızlar site otoparkının içindeki otomobili bile soydu

İSTANBUL - İstanbul'da otomobillerin içinden teyp ve konsol çalan hırsızlara polis ekipleri suçtu basın yaptı. Şüphelilerden biri yakalanırken, motosikletli şahıs kaçmayı başardı.O anlar kameraya yansırken, polisin, diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Hırsızların site otoparkı içerisinde bulunan bir otomobili soyabilmesi ise dikkat çekti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 26 Ağustos tarihinde Şişli'de, 2 Ağustos günü ise Beşiktaş'ta meydana gelen otomobillerden hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli şahısların eşkallerini tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için harekete geçti.

Otoparkın içindeki aracı soymuşlar

Şüphelilerin 26 Ağustos tarihinde Şişli Fulya Mahallesi Sakızağacı Sokak'ta gerçekleştirdikleri hırsızlık olayında, kendilerine bir sitenin otoparkında bulunan otomobili hedef olarak seçtikleri ve bu aracın içerisinden ön konsol ve teyp kısmını çaldıkları öğrenildi. 2 Ağustos günü Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Hakkı Şehit Han Sokak'ta meydana gelen olayda ise bir binanın park alanında bulunan otomobilin içinden önceki olaydaki gibi ön konsol ve teyp çalındığı belirlendi.

Polis, şüpheliyi suçüstünde yakaladı

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler 4 Ağustos günü bölgedeki çalışmalarını sürdürürken bir kişinin bir aracın içerisinden bir şeyler aldığını yanında da motosikletli birinin olduğunu fark etti. Ekipler, bu şahıslara yaklaşınca önceden eşkalleri belirlenen kişiler olduğunu anladı ve harekete geçti. Polisi fark eden şüphelilerden motosikletli olan kişi kaçmayı başarırken, diğer şüpheli kıskıvrak yakalandı. İsminin Hüseyin A. olduğu öğrenilen şahıs, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Otomobil hırsızlığından 17 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Emniyette sorgulanan Hüseyin A.'nın 17'si otodan hırsızlık olmak üzere toplam 20 adet suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Hüseyin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Hırsızlık anları kamerada

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin kendilerine hedef olarak belirledikleri otomobillerin camlarını kırıp içerideki teyp ve ön konsolları çaldığı, diğer şüphelinin de motosikletle onu beklediği ve iş bitince birlikte olay yerlerinden ayrıldıkları görüldü.