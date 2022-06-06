Oto faresi güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Oto faresi güvenlik kamerasında

06.06.2022 10:17

Oto faresi güvenlik kamerasında Eskişehir'de bir otomobile hırsızlık yapmak amacıyla giren oto faresi, güvenlik kamerasına yakalandı.

Oto faresi güvenlik kamerasında

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir otomobile hırsızlık yapmak amacıyla giren oto faresi, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Cuma günü sabaha karşı Emek Mahallesi Arlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan bir otomobile sabah 04.30 sıralarında hırsız girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kimliği belirsiz bir şahsın hırsızlık yapmak amacıyla otomobile girdiği görüldü. Oto faresi, otomobilin içinde yaklaşık 1 dakika zaman geçirdikten sonra alarmın çalmasıyla uzaklaştı.

Oto faresi güvenlik kamerasında
Oto faresi güvenlik kamerasında
Oto faresi güvenlik kamerasında
Oto faresi güvenlik kamerasında
Oto faresi güvenlik kamerasında
Oto faresi güvenlik kamerasında

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oto faresi güvenlik kamerasında - Son Dakika

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