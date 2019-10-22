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Son Dakika 3. Sayfa Oto faresi suç makinesi çıktı

Oto faresi suç makinesi çıktı

45 dakika önce

- Oto faresi suç makinesi çıktıGAZİANTEP - Gaziantep'te bir otoparkta bulunan araçlardan hırsızlık yapan şahıs operasyonla yakalandı.

- Oto faresi suç makinesi çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir otoparkta bulunan araçlardan hırsızlık yapan şahıs operasyonla yakalandı. Yakalanan şahsın bir ay içerisinde 9 adet otodan hırsızlık olayına karıştığı belirlenirken, öncesinden de 6 adet suç kaydının olduğu belirlendi.

Gaziantep'te meydana gelen oto hırsızlık olaylarının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, harekete geçti.İnceleme başlatan ekipler, olay yerlerindeki güvenlik kameralarından şahsın eşgalini ve kimliğini belirledi. Yapılan operasyonla M.B yakalanırken, şahsın 1 ay içerisinde toplam 9 adet "otodan hırsızlık" olayına karıştığını belirlendi. Ekipler, zanlının daha önceden de benzer suçlardan 6 adet daha suç kaydının olduğunu belirledi.

M.B'nin yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

Oto faresi suç makinesi çıktı

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:26 Kaynak: İHA
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