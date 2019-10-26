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Oto faresi yakalandı

18 dakika önce

Oto faresi yakalandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta otomobillerde hırsızlık yapan 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Oto faresi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta otomobillerde hırsızlık yapan 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde park halinde bulunan otomobillerden hırsızlık yapan bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 17 yaşındaki S. A, suçunu itiraf etti. 4 ayrı hırsızlık olayında otomobillerden çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüpheli adliyeye sevk edildi.

Oto faresi yakalandı

Kahramanmaraş, Polis, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:26 Kaynak: İHA
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