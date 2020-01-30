Oto galeri açıp vekaletname alarak vatandaşları dolandıran çetenin 2 üyesi daha tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oto galeri açıp vekaletname alarak vatandaşları dolandıran çetenin 2 üyesi daha tutuklandı - Son Dakika

Oto galeri açıp vekaletname alarak vatandaşları dolandıran çetenin 2 üyesi daha tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli ve Bursa'da oto galeri açıp aracını satmak isteyen vatandaşlardan vekaletname alarak yaklaşık 25 milyon TL'lik vurgun yapan 2 çete üyesi daha tutuklandı.

Oto galeri açıp vekaletname alarak vatandaşları dolandıran çetenin 2 üyesi daha tutuklandı, System.String[]

Kocaeli ve Bursa'da oto galeri açıp aracını satmak isteyen vatandaşlardan vekaletname alarak yaklaşık 25 milyon TL'lik vurgun yapan 2 çete üyesi daha tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli ve Bursa'da oto galeri açan şahıslar, araçlarını satmak isteyen vatandaşları, ağlarına düşürerek dolandırdı. Aracını satmak isteyen vatandaşa bir miktar para ödeyip kalan miktar için senet düzenleyen şahıslar, araçların satışı yerine ise vatandaşlardan vekaletname aldı. Daha sonra satın aldıkları araçları farklı vatandaşlara satan şahıslar kayıplara karıştı. Şahısların Kocaeli ve Bursa'da dolandırdığı 43 vatandaşın şikayetçi olması sonrasında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Kocaeli ve Bursa'da yaşanan 'nitelikli dolandırıcılık' olaylarının aynı çete üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen R.Y., A.T., E.D., B.Y., A.A., A.Y., T.D., Ş.D. ve Ş.A. isimli şüpheliler Kocaeli merkezli Bursa, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve Aksaray'da düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan R.Y., A.T., E.D., B.Y., A.A., A.Y., T.D., Ş.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


7 vatandaşı dolandıran 2 şüpheli daha yakalandı


Ekipler tarafından olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında aynı yöntemi kullanarak İ.K. ve Y.K. isimli şahısların 7 vatandaşı daha dolandırdıkları tespit edildi. Ekipler tarafından Denizli'de düzenlenen operasyonda İ.K. ve Y.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen vatandaşların 7 kişiyi vekaletname yöntemiyle yaklaşık 350 bin TL dolandırdıkları öğrenildi. Şahıslar emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
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