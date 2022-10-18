Oto galerici araba almak isterken dolandırıldı - Son Dakika
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Oto galerici araba almak isterken dolandırıldı

18.10.2022 10:09

Oto galerici araba almak isterken dolandırıldı Adana'da bir oto galerici, tanıdığı kişi tarafından kendisine fotoğrafı gösterilen otomobili satın almak için gönderdiği 737 bin 500 TL parasını kaptırdıADANA Adana'da oto galerici Hasan Polat, tanıdığı kişi tarafından kendisine fotoğrafı...

Oto galerici araba almak isterken dolandırıldı

Adana'da bir oto galerici, tanıdığı kişi tarafından kendisine fotoğrafı gösterilen otomobili satın almak için gönderdiği 737 bin 500 TL parasını kaptırdı

ADANA Adana'da oto galerici Hasan Polat, tanıdığı kişi tarafından kendisine fotoğrafı gösterilen otomobili satın almak için gönderdiği 737 bin 500 TL parasını kaptırdı.

39 yaşındaki Hasan Polat, ikinci el araç alım-satımı yaparak ailesinin geçimini sağlıyor. Yaklaşık bir yıl önce İstanbul'da yaşayan ve kendisiyle aynı işi yapan S.K ile tanıştı. Araç alım ve satım işlerinde komisyoncu olan S.K., Hasan Polat'tan farklı zamanlardan 3 ayrı otomobil satın aldı. Bunun üzerine ikili arasında güven oluştu.

"2 parça halinde 737 bin 500 TL gönderdim"

Haziran ayında S.K'ın kendisini aradığını belirten Hasan Polat," Beni aradı ve şöyle bir var dedi. 800 bin TL civarında, ben bu aracı sana 740-730 bin TL arasına kadar alırım dedi. Bende tamam dedim, daha önceden ticaret yaptığımız için bana vekalet gönder dedi, bende notere giderek kendisine alış vekaletini yazdırdım. Bu arada parayı istedi, bizde hemen hesaba aktardım. Önceden güven sağladığı için iki parça halinde yeğeni B.K'ya 437 bin 500 bir 300 bin TL bir gönderdim. 737 bin 500 TL para gönderdim" dedi.

Parayı gönderdikten sonra "satışı yapıyoruz" diyerek kendisini oyaladığını ifade eden Polat, "Bende o an kendimden şüphelendim. Telefonda konuşurken çelişkili cevaplar veriyordu. Sonra beni oyaladı bugün gönderiyorum yarın gönderiyorum diye. Telefonlarıma bakmamaya başladı. Sonra bende avukatın yanına gelerek gerekli hukuki süreci başlattım. Bu adam yeğeni ile birlikte bir çete, beni dolandırdı. Benim gibi birkaç kişiyi daha dolandırmış duyduğuma göre. Biz bunun cezasını almasını istiyoruz ve paramı istiyorum. Az bir para değil, onun için gereken neyse yapılsın." İfadelerine yer verdi.

"Başkalarını da dolandırmış"

Hasan Polat, "Galericilere şunu söylemek istiyorum, aracı gidip görmeden parayı atmayın. Bende normalde yapmıyordum ama güven sağladığı için kendisi daha önce ticaret yaptık gönder dedi. Ben hemen alıyorum deyince hemen gönderdim. Biz yanıldık başkası yanılmasın. Bu adam tam bir şebeke, herkesi de dolandırıyormuş. Benden sonra bir iki kişiyi daha dolandırmış diye duydum. Biz mağduruz." dedi.

Aradığında S.K'ın 'parayı vereceğim göndereceğim' diye kendisini oyaladığını belirten Polat, şöyle devam etti:

"Yazışmaları da var, bütün yazışmalar dekontlar var. Bu adam şebeke, dolandırıcı. Elini kolunu sallayarak geziyor. Ne içeri giriyor ne bir şey yapıyorlar, kimse bir şey demiyor. Adam her gün dolandırıyor yani serbest. Tek mağdur ben değilim, benden başka mağdurlar olduğunu da düşünüyorum. Duyduğuma göre birkaç kişiyi daha dolandırmış kimseye de par vermiyor. Cezası olmadığı için insanları dolandırıyor. Dolandırmaya da devam edecek bu şekilde cezası kaldığı sürece"

"Satılığa çıkarılmayan aracı satma vaadiyle müvekkilimi dolandırmışlar"

Avukat Ömer Uruç, "Şüpheliler sahibi tarafından hiçbir zaman satılığa çıkartılmayan bir aracı müvekkilime satma vaadiyle, müvekkili dolandırmışlardır. Müvekkilimiz araç alım vekaletiyle birlikte satış bedeli olan 737 bin 500 TL'yi 437 bin 500 ve 300 bin TL olarak iki taksitle göndermiş. Gerek araç satışının gerçekleşmemesi gerekte paranın iade edilmemesi sonucunda müvekkilimiz dolandırıldığını anlamış. Bu tür insanların dolandırıcılık suçunun faali olan kişilerin hala toplum içerisinde ellerini kollarını sallayarak gezmeleri toplumda infial yaratan türden bir durum olduğu gibi müvekkilimi dolandırarak haksızca temin ettikleri paraları da özgürce harcamaları vicdanları yaralayan bir durumdur. Biz vicdanları bir nebze rahatlaması ve kamu huzurunun sağlanması için en azından başka insanların canının yanmaması için ve dolandırılmaması için tutuklanmalarını talep ettik. Önümüzdeki günler de bu hususta olumlu bir karar alacağımıza inanıyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Hasan Polat, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oto galerici araba almak isterken dolandırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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