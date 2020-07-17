Oto galerici cinayetinde 7 sanık için ömür boyu hapis istendi - Son Dakika

Oto galerici cinayetinde 7 sanık için ömür boyu hapis istendi

ANTALYA'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda tutuklu 7 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

ANTALYA'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda  tutuklu 7 sanık hakkında ömür boyu hapis  cezası istemiyle Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Olay, 21 Mayıs Perşembe günü saat 18.30 sıralarında, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ndeki 2 katlı oto galeride meydana geldi. Galerici Emrullah Oğrak, iddiaya göre bir süre önce otomobil tamiri nedeniyle C.C. (30) ile tartıştı. Taraflar, araya girenler tarafından barıştırıldı. Ancak oto tamircisi C.C., hakaret edip, kendisini darp ettiğini iddia ettiği Emrullah Oğrak'a kin beslemeye devam etti. Olay günü, C.C., 6 arkadaşını da yanına alıp, galeriye gitti. Yeniden çıkan tartışmada, Oğrak kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen av tüfeği ile vurularak, hayatını kaybetti. Saldırganlar, geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçtı.

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Cinayetin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis, şüphelileri yakaladı. Cinayeti önce üstlenip, ardından inkar eden C.C. ile cinayeti işlediği öne sürülen H.Y. (42) ve olaya karışan E.V.A. (33), S.A. (27), G.L. (30), Y.Ö. (34) ve M.K. (25), sevk edildikleri adliyede, tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda hazırladığı iddianameyi Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkemece kabul edilen iddianamede, sanıklardan C.C. ile H.Y.'nin suçu birbirlerinin üzerine attığı kaydedildi. Cinayetin iki şüpheliden biri tarafından işlendiğine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Oto tamircisi şüpheli C.C. ile maktul arasında, zamanında tamir edilmeyen otomobil nedeniyle husumet oluştuğu, olaydan bir gün önce maktulün bir arkadaşı ile birlikte şüpheliler C.C. ile M.K.'yı darp ettikleri, ancak aynı gün karakola müracaat ettikleri sırada anlaşarak, şikayetlerinden vazgeçtikleri belirlenmiştir. Buna rağmen şüpheli C.C.'nin bu olayı kendine yediremeyip, yakın arkadaşı olan diğer şüphelilere de durumu anlatıp maktulün iş yerine gittikleri ve darp edilmesinin hesabını sorma konusunda fikir birliğine vardıkları anlaşılmıştır. Şüpheliler, iki av tüfeği ve iki bıçak bulunan iki araçla olay yerine gitmişlerdir. Maktulün iş yerine gidildiğinde, gerek şüpheli C.C., gerekse şüpheli H.Y.'nin ayrı ayrı av tüfeğini kullanıp maktule doğrulttukları, defalarca kez maktulü hedef alarak ateş ettikleri, maktulün iş yerinde maddi zarar meydana geldiği, maktulün aldığı darbeler neticesinde yaşamını yitirdiği, otopsi tutanağına göre de; vücuduna pek çok saçma tanesinin isabet ettiği ve bu şekilde yaşamını yitirdiği, dolayısıyla bütün şüphelilerin aynı suçtan birlikte hareket ederek sorumlu tutulması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır."

7 sanığın ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oto galerici cinayetinde 7 sanık için ömür boyu hapis istendi - Son Dakika
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