Oto galerici iş yerinde ölü bulundu (2)

Samsun 'da iş yerinde oğlu tarafından ölü bulunan, oto galerici Ali Çiğiltepe'nin (75), yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiğiltepe, yarın Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Samsun, Güncel, Son Dakika

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