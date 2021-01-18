Oto galerici iş yerinde ölü bulundu (2) - Son Dakika
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Oto galerici iş yerinde ölü bulundu (2)

18.01.2021 17:41
Oto galerici iş yerinde ölü bulundu (2)

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞSamsun'da iş yerinde oğlu tarafından ölü bulunan, oto galerici Ali Çiğiltepe'nin (75), yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Samsun'da iş yerinde oğlu tarafından ölü bulunan, oto galerici Ali Çiğiltepe'nin (75), yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiğiltepe, yarın  Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


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Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oto galerici iş yerinde ölü bulundu (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oto galerici iş yerinde ölü bulundu (2) - Son Dakika
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