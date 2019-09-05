Son Dakika Haberleri: Oto galerici ortaklar arasında silahlı kavga: 3 yaralı
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Oto galerici ortaklar arasında silahlı kavga: 3 yaralı

2 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, oto galerinin ortakları arasında para anlaşmazlığı yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 3 kişi, ağır yaralandı.

Oto galerici ortaklar arasında silahlı kavga: 3 yaralı, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, oto galerinin ortakları arasında para anlaşmazlığı yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 3 kişi, ağır yaralandı. Kavgada, oto galerinin kurşun isabet eden camları da kırıldı.
Ege Mahallesi Çevre Yolu üzerinde oto galeri işleten H.S. (38) ile ortakları H.A. (45) ve onun kardeşi F.A. (40) arasında, saat 12.00 sıralarında, iddiaya göre, otomobilin satışından sonra para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tabancaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. H.S. ve H.A. ile F.A. kardeşler, kavgada çeşitli yerlerinden vurularak, yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumları ağır olan 3 kişi, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olay sırasında, oto galerinin kurşun isabet eden camları da kırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kuşadası, Polis, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:45 Kaynak: DHA
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