Son Dakika Haberleri: Oto galerici ortaklar arasında silahlı kavga: 3 yaralı (2)
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Oto galerici ortaklar arasında silahlı kavga: 3 yaralı (2)

2 saat önce

YARALILARDAN 1'İ YAŞAMINI YİTİRDİAydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir oto galerisinin ortakları arasında alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Hami Aslan (45) kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Oto galerici ortaklar arasında silahlı kavga: 3 yaralı (2), System.String[]

YARALILARDAN 1'İ YAŞAMINI YİTİRDİ
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir oto galerisinin ortakları arasında alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Hami Aslan (45) kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
KUŞADASI (Aydın),


Aydın Devlet Hastanesi, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:06 Kaynak: DHA
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