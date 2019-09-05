Oto galerici ortaklar arasında silahlı kavga: 3 yaralı (2)
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YARALILARDAN 1'İ YAŞAMINI YİTİRDİAydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir oto galerisinin ortakları arasında alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Hami Aslan (45) kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:06 Kaynak: DHA
YARALILARDAN 1'İ YAŞAMINI YİTİRDİ
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir oto galerisinin ortakları arasında alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Hami Aslan (45) kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
KUŞADASI (Aydın),
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