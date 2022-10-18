Oto galericiden, meslektaşına '737 bin liramı dolandırdı' suçlaması - Son Dakika
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Oto galericiden, meslektaşına '737 bin liramı dolandırdı' suçlaması

18.10.2022 15:46
Oto galericiden, meslektaşına '737 bin liramı dolandırdı' suçlaması

ADANA'da oto galerici Hasan Polat (39), meslektaşı S.K. hakkında ucuza otomobil alacağı vaadiyle kendisini 737 bin 500 TL dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

ADANA'da oto galerici Hasan Polat (39), meslektaşı S.K. hakkında ucuza otomobil alacağı vaadiyle kendisini 737 bin 500 TL dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kentte ikinci el araç alım-satımı yapan oto galerici Hasan Polat, yaklaşık bir yıl önce İstanbul'daki meslektaşı S.K. ile tanıştı. S.K., bu süre zarfında Polat'tan 3 ayrı otomobil satın aldı ve taraflar arasında güven oluştu. Haziran ayında Polat'ı telefonla arayan S.K., 800 bin TL değerinde bir otomobil bulduğunu, bu aracı 730 bin TL'ye alabileceğini, ancak paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu fikre olumlu bakan Polat, notere giderek S.K.'ye alım vekaleti verdi. Polat, daha sonra S.K.'nin yeğeni B.K.'nin banka hesabına 437 bin 500 TL ile 300 bin TL olarak iki parça halinde para gönderdi. Hem söz konusu otomobili hem de parasını geri alamayan Polat, dolandırıldığı iddiasıyla S.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

'ARAMIZDA GÜVEN OLUŞMUŞTU'

Parayı gönderdikten sonra telefonda konuştuğu S.K.'nin, kendisini oyaladığını fark ettiğini belirten Polat, "Satışı yaptığını söyleyip, çelişkili cevaplar veriyordu. Sonrasında aramalarıma cevap vermemeye başladı. Ben de avukatıma gidip, gerekli hukuki süreci başlattım. Yeğeni ile birlikte birkaç kişiyi daha dolandırdığını duydum. Meslektaşlarıma, aracı görmeden herhangi bir para ödemesi yapmamalarını öneriyorum. Ben de böyle bir hataya düşmezdim ancak aramızda bir güven oluşmuştu. Gönderdiğim; az bir para değil. Hak ettiği cezayı almasını ve paramı geri istiyorum" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Hasan Polat, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oto galericiden, meslektaşına '737 bin liramı dolandırdı' suçlaması - Son Dakika

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