Oto Galericiler Sitesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Oto Galericiler Sitesinde asfalt öncesi hazırlık çalışması yaptı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Adıyaman'ın her köşesinde sürdürdükleri çalışmaları meslek gruplarının bulunduğu sitelerde de yaptıklarını söyleyerek, Oto Galericiler Sitesinin içinde devam eden asfalt öncesi hazırlık çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak asfaltlama işlemine geçmeyi planladıklarını dile getirdi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden site esnafı ise uzun yıllardır yıpranan yolların yenilenecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN