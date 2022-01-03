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Oto galericiler stoktaki araçların piyasaya çıkmasını bekliyor - Son Dakika

Oto galericiler stoktaki araçların piyasaya çıkmasını bekliyor

03.01.2022 16:16

Dövizdeki düşüş sonrası fiyatların gerilemesi beklentisiyle ikinci el otomobil piyasasında durgunluk sürerken, galerici esnafı stokta bekleyen araçların satışa çıkmasının ardından piyasanın rahatlamasını umuyor.

Dövizdeki düşüş sonrası fiyatların gerilemesi beklentisiyle ikinci el otomobil piyasasında durgunluk sürerken, galerici esnafı stokta bekleyen araçların satışa çıkmasının ardından piyasanın rahatlamasını umuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirler paketinin ardından dövizde yaşanan sert düşüş, sıfır otomobil fiyatlarına yüzde 10 seviyelerinde indirim olarak yansıdı. Sıfır otodaki bu indirimlerin ardından ikinci el araç piyasasında da bir gerileme oldu. İşleri yavaşlayan galericiler ise bazı firmaların stokta bekleyen araçlarını satışa çıkarmasıyla piyasanın biraz daha canlanmasını bekliyor.

"ESKİDEN ALTIN, DÖVİZ GİBİ YATIRIMLAR YAPILIRDI, ŞİMDİ BU YATIRIMIN TAMAMEN ARACA ÇEVRİLMESİ BEDEL OLARAK ÖDENİYOR"

Konya'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Abdullah Acıbadem, sektörde 2019 yılı sonundan itibaren bir hareketlilik başladığını hatırlatarak, "Pandemi süreci, bunun akabinde çip krizi, ardından da ham madde sıkıntısı yaşandı. Dolayısıyla araba fiyatları sürekli artışa geçti. Bununla alakalı mevcuttaki araba fiyatları 2020 yılı içinde yüzde 50 arttı. 2021 yılında ise yüzde 60, 70 oranında arttı. En son geldiğimiz noktada ise Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla kur 18 liradan 10 lira seviyelerine kadar indi. Bu inmelerin ardından bayiler de otomatik olarak yüzde 10 seviyelerinde indirim yaptı. Ama bayilerde yapılan indirim, araç tedariki olmadığı için çok bir etki göstermedi. Bizim için önemli olan şu an için araç tedarikinin sağlanması. Bayilerde araba yok, buralarda araba olmayınca ikinci ele talep arttı. Tabii bunun yanında en büyük sıkıntılardan birisi de ihtiyaç olmadan ikinci el araç alanların prim yapacak diye araç almaları. Eskiden altın, döviz gibi yatırımlar yapılırdı, şimdi bu yatırımın tamamen araca çevrilmesi bedel olarak ödeniyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen kiralama şirketleri adı altında çok stokta araba var. Bu arabaların piyasaya çıkmasının piyasayı biraz daha rahatlatacağını umut ediyoruz" dedi.

"KENARDAKİ ARABALAR PİYASAYA SÜRÜLDÜĞÜ ZAMAN SIFIR ARAÇLARA İHTİYAÇ OLMAYACAK"

Ham madde sıkıntısının 2022 yılının ilk 6 ayında da devam edeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Acıbadem, "Uzmanların söylediğine göre de 2022 yılının da bu şekilde gideceği ön görülüyor ama Türkiye'nin bu kadar arabaya ihtiyacı yok. Kenarda bekleyen arabalar piyasaya sürüldüğü zaman sıfır araçlara bu kadar ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Bunun örneği ise, Cumhurbaşkanımız açıklama yaptığında internet siteleri ilan sayısı 300 bin iken şu anda mevcut sitelerdeki ilan sayısı 600 binlere dayandı. Aslında burada tablo direkt meydanda. Biz millet olarak bunun bedelini ödüyoruz. Umut ediyoruz ki inşallah fiyatlar düşer herkesin alım gücü artar" diye konuştu.

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin/ İHA)

Oto galericiler stoktaki araçların piyasaya çıkmasını bekliyor
Oto galericiler stoktaki araçların piyasaya çıkmasını bekliyor
Oto galericiler stoktaki araçların piyasaya çıkmasını bekliyor

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Otomobil, Tragger, Döviz, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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