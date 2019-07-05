Oto galeride çıkan yangın korkuttu
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ADANA'da bir oto galerinin bilgi işlem odasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:47 Kaynak: DHA
ADANA'da bir oto galerinin bilgi işlem odasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen bazı iş yeri çalışanlarına ayran dağıtıldı. Seyhan
ilçesi Turhan Cemal Beriker
Bulvarı'daki bir oto galerinin bilgi işlem odasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Dumanların etrafı sararken, içeride bulunan müşteriler tahliye edildi. Çalışanlar, galerideki otomobilleri dışarı çıkardı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen bazı işçilere ayran dağıtıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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