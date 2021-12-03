Üye Girişi
Oto galeriden araba çalan 3 çocuk 4 gündür Türkiye turu yapıyor! Bir türlü yakalanamadılar - Son Dakika

Oto galeriden araba çalan 3 çocuk 4 gündür Türkiye turu yapıyor! Bir türlü yakalanamadılar

03.12.2021 11:38

Ordu'da bir oto galeriye giren yaşları 13 ve 14 olan üç çocuk, aldıkları kontak anahtarı ile araba çaldı. Rahatlığı ile dikkat çeken küçük hırsızlar, arabayla İstanbul'a kadar yaklaşık 900 kilometre yol gitti. Yaşanan hırsızlıktan sonra ise akıllara, "Çocuklar kimse fark etmeden nasıl o kadar gidebildi?" sorusu geldi. Aracı çalınan oto galericinin avukatı, "Bu çocuklara 4 gündür ulaşılamıyor. Esenyurt'da birkaç kere gişeden geçtikleri tespit edilmiş. Sanırım araçta yatıp kalkıyorlar" dedi.

Küçük çocukların akılalmaz hırsızlığı duyanlara pes dedirtti. Ordu'da bir oto galeriye giren C.U., E.K. ve A.K. isimli çocuklar, dükkandaki kısa süreli arayışlarının ardından buldukları kontak anahtarı ile araba çaldı.

MANUEL VİTESLİ ARAÇLA ESENYURT'A KADAR GELDİLER

Rahat tavırlar sergileyerek direksiyona geçen çocuklar, manuel vites araçla 900 kilometre uzaklıktaki İstanbul'un Esenyurt ilçesine geldi. Aralarından birinin daha önce de hırsızlıktan kaydı olduğu ve çocukların olaydan önce 5 oto galeriden daha araba çaldığı öğrenildi.

YAKIT ALMAK İÇİN İKİ KEZ DURMUŞLAR

En son Esenyurt mevkiinde görülen çocukların ise yolda yakıt almak için iki kez durduğu öğrenilirken, akıllara "nasıl yakıt aldı" sorusu takıldı. Çocukların çaldıkları arabaya bindiği son görüntüleri ise kameralara yansıdı.

Oto galeriden araba çalan 3 çocuk 4 gündür Türkiye'yi geziyor ama hala yakalanamadılar

"DAHA ÖNCE DE BİRÇOK GALERİYE GİRİP ARABA ÇALDILAR"

Olay anlarını anlatan araç sahibi, "28 Kasım Pazar sabahı saat 03.00 sıralarında yaşları 13 ve 14 olan üç tane çocuk dükkanımıza girdi. Bir arabamızın kontak anahtarını alan çocukların, araç ile İstanbul yönüne gittiğini öğrendik. 17 Kasım ve 28 Kasım arasındaki 11 günlük süreçte bu çocuklar, 5 tane daha galeriye girmiş ve oralardan çaldıkları arabalar ile gezmiş. Gezdikten sonra ise çocuklar arabalara zarar vererek geri galeriye getirmiş veya polisler tarafından bulunmuş. Şu anda bizim aracımız da bu çocukların elinde. Çocukların ise İstanbul Esenyurt mevkiinde olduğu bilgisini aldık. Polis ekiplerinin aracın peşinde olduğunu ve PTS sisteminden takip edildiğini biliyoruz. İstiyoruz ki çocuklar da zarar görmeden aracımız en kısa sürede bulunsun. Aracımız bize, çocuklar da anne ve babalarına teslim edilsin" dedi.

ÇOCUKLARA 4 GÜNDÜR ULAŞILAMIYOR

Aracı çalınan oto galericinin avukatı ise," Ordu'da galericilik ile uğraşa müvekkilim beni aradı ve araçlarının çalındığını söyledi. Olaya ilişkin ellerindeki görüntüleri gönderdi. Görüntüyü izlediğimde gerçekten çok şaşırdım. Çünkü küçük çocuklardı. Yanlış hatırlamıyorsam 11, 12 ve 14 yaşlarındaki 3 tane çocuk gece galeriye giriyorlar. Anahtarları alıp aracı da alıp İstanbul'a doğru hareket ediyorlar. Hiçbir denetime takılmadan İstanbul'a geliyorlar. Hatta yolda yakıtta alıyorlar. Bu çocuklara 4 gündür ulaşılamıyor. Esenyurt'da birkaç kere gişeden geçtikleri tespit edilmiş. Sanırım araçta yatıp kalkıyorlar. Müvekkilimin endişesi önce çocuklar ve kimseye bir zarar gelmemesini arzuluyor ve akabinde de aracının yakalanmasını istiyor. Bildiğim kadarıyla bu çocuklar Ordu'da çeşitli suçlara da karışmışlar araba hırsızlıkları gibi birçok suça. Bir an önce arabanın yakalanmasını ve çocukların da selametle ailelerine kavuşmasını müvekkilim arzuluyor" diye konuştu.

Oto galeriden araba çalan 3 çocuk 4 gündür Türkiye turu yapıyor! Bir türlü yakalanamadılar

Esenyurt, İstanbul, Tragger, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oto galeriden araba çalan 3 çocuk 4 gündür Türkiye turu yapıyor! Bir türlü yakalanamadılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi 12:31 Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi
Trafiğe girmek istemeyen taksici ilginç bir teklifte bulundu 12:24 Trafiğe girmek istemeyen taksici ilginç bir teklifte bulundu Üniversite öğrencisini taciz eden şahıs linçe uğradı 12:21 Üniversite öğrencisini taciz eden şahıs linçe uğradı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı 11:01 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor 09:40 Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor

Son Dakika Haberleri
12:22 Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın
12:20 Üniversite öğrencisini taciz eden şahıs linçe uğradı
12:13 Son dakika gündem haberleri
12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47
12:03 Soylu ''Mekan bastı'' dedi ama mevzuata göre TÜİK'in kapısı herkese açık
11:56 Ekmek kuyruğundaki vatandaşlara "Ot yiyin ot, bunlar iyi günleriniz" diye bağırdı!
11:55 CHP Mersin mitingine "Squid Game" ile davet ediyor!
11:49 En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun
11:46 Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira
11:34 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!
Talihsiz dükkan sahibi, hırsız kovalarken başka müşterisi tarafından soyuldu Talihsiz dükkan sahibi, hırsız kovalarken başka müşterisi tarafından soyuldu         
12:32
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
Son dakika gündem haberleri Son dakika gündem haberleri         
12:13
Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez         
11:53
El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti         
10:50
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
Göbeğinde çıkan sivilce, hayatını kabusa çevirdi! 3 günde tekerlekli sandalyeye mahkum oldu Göbeğinde çıkan sivilce, hayatını kabusa çevirdi! 3 günde tekerlekli sandalyeye mahkum oldu         
09:43
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 12:39:14. #1.11#
SON DAKİKA: Oto galeriden araba çalan 3 çocuk 4 gündür Türkiye turu yapıyor! Bir türlü yakalanamadılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement