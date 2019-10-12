Son Dakika Haberleri: Oto galeriden çaldığı kamyoneti 2 saat sonra geri getirdi
Son Dakika Güncel Oto galeriden çaldığı kamyoneti 2 saat sonra geri getirdi

Oto galeriden çaldığı kamyoneti 2 saat sonra geri getirdi

40 dakika önce

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bir oto galeriden çalınan kamyonet, 2 saat sonra olay yerine yakın bir sokakta bulundu.

Oto galeriden çaldığı kamyoneti 2 saat sonra geri getirdi, System.String[]

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bir oto galeriden çalınan kamyonet, 2 saat sonra olay yerine yakın bir sokakta bulundu. Polis aracı çalan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şehzadeler ilçesi 2'nci Anafartalar Mahallesi'ndeki Oto Galericiler Sitesi'nde bulunan bir oto galerideki kamyonet, saat 04.00 sıralarında çalındı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı zamanda Manisa Oto Galericiler Sitesi Başkanı olan işletme sahibi Ali Özdem (29), saat 09.00'da dükkanını açmaya gelince, kamyonetin çalındığını fark etti. Güvenlik kamerasını izleyen Özdem, kamyoneti, kot pantolon ve tişört giyen, kar maskeli birinin çaldığını görünce polise haber verdi.

Gelen polis ekipleri, güvenlik ve mobese kameralarını inceledi. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden, aracın 06.00 sıralarında Galericiler Sitesi'nin arkasındaki 1517 Sokak'a aynı kişi tarafından terk edildiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından kamyonet Özdem'e teslim edildi. Polis, kamyoneti çalan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.


Şehzadeler, Manisa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak
Dha yurt bülteni - 1 1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi Ahmedinejad, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 15:32:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oto galeriden çaldığı kamyoneti 2 saat sonra geri getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]