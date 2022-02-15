Üye Girişi
Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar adliyede - Son Dakika

Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar adliyede

15.02.2022 14:55
Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar adliyede

Ordu'da girdikleri oto galeriden lüks cipi çalan ve Fatsa ilçesinde yakalanan 2 çocuk, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ordu'da girdikleri oto galeriden lüks cipi çalan ve Fatsa ilçesinde yakalanan 2 çocuk, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir oto galerinin arka camından girerek satılık lüks cipi çalan kişilerin güvenlik kamerası incelemeleri sonucu S.Ö. (14) ve A.T. (13) olduğu tespit edildi. İlk çaldıkları aracın lastiğini patlatıp ara sokağa terk eden çocuklar, satılık bir başka cipi çalarak kayıplara karıştı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent güvenlik sistemi kamera incelemeleri sonucunda aracın en son Fatsa ilçesine giriş yaptığını belirledi. Bölgede aramaları sıkılaştıran polis ekipleri, galeriden çalınan cipi Kurtuluş Mahallesi Demir Sokak üzerinde ıssız bir alanda terk edilmiş şekilde buldu. Çocuklar ise Fatsa ilçesi şehir merkezinde yakalandı. Sağlık kontrolü sonrası Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen çocuklar, buradaki işlemlerin ardından dün gece saatlerinde ifadeleri alınmak üzere ekip otosu ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan çocuklar, sonrasında ise adliyeye sevk edildi. İki çocuğun adliyedeki işlemleri sürüyor. Çok sayıda suç kaydı bulunan S.Ö. ve A.T. daha önce de çaldıkları otomobille İstanbul'a kadar gitmiş, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip tarafından yakalanarak tutuklandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı.

(Selim Kuşcu/ İHA)

Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar adliyede
Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar adliyede
Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar adliyede
Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar adliyede

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar adliyede - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:05 "HDP olmadan demokrasi konuşulamaz" diyen Buldan: Soymadıkları bir yastıklarımızın altı kalmıştı!
14:49 Galatasaray'ın sözleşmesini feshetti! O da ülkesinde spor ayakkabı dükkanı açtı
14:48 Ukrayna savaşa hazırlanırken Dışişleri Bakan Yardımcısı Kudüs'te tatil yapıyor
14:48 Özcan Deniz'in eski eşini darp davasında, tanıklar birbirini yalanladı!
14:45 Gülben Ergen "Bakirelik önemli mi?" sorusuna hak ettiği yanıtı verdi
14:43 Kılıçdaroğlu'nun elektriği ne zaman kesilecek? İşte o sorunun cevabı
14:40 4 milyonluk yatırım yapılan işletmenin yolu kapatıldı! Yatırımcı tarlaları aşarak işletmesine gitmeye çalışıyor
14:33 Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim çünkü vatandaşın acısını topluma hissettirmem lazım!
14:17 İlk bölümüyle bu akşam yayınlanacak Baba dizisinde neler olacak?
12:28 Husumetlisiyle barışmak istedi, kafede buluştu, kurşun yağmuruna tutuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 15:13:54. #1.12#
SON DAKİKA: Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar adliyede - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement