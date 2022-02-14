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Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar yakalandı - Son Dakika

Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar yakalandı

14.02.2022 19:17
Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar yakalandı

Ordu'da bir oto galeriye girerek lüks bir cip çalan 2 çocuk, polis ekiplerinin çalışması sonucu Fatsa ilçesinde yakalandı.

Ordu'da bir oto galeriye girerek lüks bir cip çalan 2 çocuk, polis ekiplerinin çalışması sonucu Fatsa ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir oto galerinin arka camından girerek satılık lüks cipi çalan kişilerin güvenlik kamerası incelemeleri sonucu S.Ö. (14) ve A.T. (13) olduğu tespit edildi. İlk çaldıkları aracın lastiğini patlatıp ara sokağa terk eden çocuklar, satılık bir başka cipi çalarak kayıplara karıştı. Bölgede geniş çaplı arama başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent güvenlik sistemi kamera incelemeleri sonucunda aracın en son Fatsa ilçesine giriş yaptığını belirledi. Bölgede aramaları sıkılaştıran polis ekipleri, galeriden çalınan cipi Kurtuluş Mahallesi Demir Sokak üzerinde ıssız bir alanda terk edilmiş şekilde buldu. Çocuklar ise Fatsa ilçesi şehir merkezinde yakalandı. Çocuklar sağlık kontrollerinin ardından Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, yakıtı bitmiş halde bulunan cip ise çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü. Çocukların İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edileceği öğrenildi.

S.Ö. ve A.T.'nin daha önce de çaldıkları otomobille İstanbul'a kadar gittikleri öğrenildi. - ORDU

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Hisarcık, Fatsa, Çocuk, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar yakalandı - Son Dakika
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