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Oto galeriden lüks cip çaldığı iddia edilen iki çocuk yakalandı - Son Dakika

Oto galeriden lüks cip çaldığı iddia edilen iki çocuk yakalandı

14.02.2022 21:34

Ordu'nun Altınordu ilçesinde oto galeriden lüks cip çaldığı iddia edilen iki çocuk polisin çalışması sonucu yakalandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde oto galeriden lüks cip çaldığı iddia edilen iki çocuk polisin çalışması sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, gece Şirinevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki oto galeriye arka taraftaki pencereden giren S.Ö. (14) ile A.Y. (13) çaldıkları ciple kaçtı.

Galeriye yakın bölgede lastiği patlayan aracı bırakan S.Ö. ile A.Y, oto galeriye dönerek başka bir cip çaldı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Araç hırsızlığından sabıkası bulunan çocukların yakalanması için çalışma başlatan polis, çalınan cipin Fatsa ilçesinde olduğunu belirledi.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki arazide terk edilmiş halde bulunan araç üzerinde yapılan incelemede herhangi bir hasara rastlanmadı.

Öte yandan S.Ö. ile A.Y ilçede caddede yürüdükleri sırada polis ekiplerince yakalandı.

Zanlılar işlemleri için Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer taraftan çocukların, aracı yakıtı bittiği için terk ettiklerini söylediği iddia edildi.

Oto galeri ortaklarından Atakan Enginyurt, gazetecilere, hırsızların lüks cipi çalarak kaçtığını söyledi.

Hırsızların bir an önce yakalanmasını temenni eden Enginyurt, "Ben daha önceden anahtarlarımı kapalı yerde tutuyordum. Galerici arkadaşlara da tavsiyem, herkes malına sahip çıksın. Bu çocukların yaptığı iş artık yetti. Çocuklar arka taraftan camın menteşesini tornavidayla açmışlar, oradan girmişler. Sonrasında anahtarı alıp aracı çalıp gidiyorlar. Genelde lüks araçları tercih ediyorlar." ifadesini kullandı.

Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı güzergahındaki bir otomobil galerisinden 28 Kasım 2021'de çaldıkları araçla İstanbul'a kaçan, 3 Aralık 2021 gecesi yakalanarak getirildikleri Ordu'da, 6 Aralık 2021'de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan S.Ö. ve A.Y'nin, bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Oto galeriden lüks cip çaldığı iddia edilen iki çocuk yakalandı
Oto galeriden lüks cip çaldığı iddia edilen iki çocuk yakalandı
Oto galeriden lüks cip çaldığı iddia edilen iki çocuk yakalandı

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Altınordu, Tragger, Çocuk, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oto galeriden lüks cip çaldığı iddia edilen iki çocuk yakalandı - Son Dakika


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