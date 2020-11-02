Oto galeriye saldırı anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki bir oto galeriye, 2 kişi tarafından ateş açıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi'nde bulunan bir oto galeri, dün saat 20.00 sıralarında kurşunlandı. İş yerinin kapalı olması nedeniyle yaralanan olmadı. Kurşun ve saçmalar, 3 otomobilin camları ve kaportalarına isabet etti. Oto galerinin sahibi Ercan Bozkurt'un olaydan 4 dakika önce iş yerinden ayrıldığı belirlenirken, ihbar üzerine çalışma başlatan polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.Oto galeriye saldırı anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.