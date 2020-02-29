Oto hırsızı 4 şahıs kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oto hırsızı 4 şahıs kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Oto hırsızı 4 şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te oto hırsızı oldukları tespit edilen 4 şahıs polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Oto hırsızı 4 şahıs kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te oto hırsızı oldukları tespit edilen 4 şahıs polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince 26 Şubat 2020 günü Yeditepe Mahallesinde meydana gelen oto hırsızlığı olayın şüphelisi 4 şahıs tespit edildi. Şüpheli şahıslar Kovalamaca sonucu yakalanırken, çalınan araçlar ise sahibine teslim edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlatıldı. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:13 Kaynak: İHA
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