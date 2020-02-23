Oto hırsızı 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oto hırsızı 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Oto hırsızı 5 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te yapılan operasyonda 4 oto hırsızlığı ve 2 oto plaka hırsızlığı yapan 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Oto hırsızı 5 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te yapılan operasyonda 4 oto hırsızlığı ve 2 oto plaka hırsızlığı yapan 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların, bazı hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen oto ve oto plaka hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Şahinbey ilçesinde 3 oto hırsızlığı ve 2 oto plaka hırsızlığı, Şehitkamil ilçesinde ise 1 oto hırsızlığı olmak üzere toplamda 4 oto, 2 plaka hırsızlığı yapan 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların, oto ve oto plaka hırsızlığı yaptığı anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Şahısların çaldıkları araçları parçalara ayırıp, parçalarını sattıkları da belirtildi.


Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:19 Kaynak: İHA
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