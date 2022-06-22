16 oto hırsızlık olayına karışan şahıs, önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika
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16 oto hırsızlık olayına karışan şahıs, önce kameraya sonra polise yakalandı

22.06.2022 12:25

16 oto hırsızlık olayına karışan şahıs, önce kameraya sonra polise yakalandı Zanlının 49 adet suç kaydı olduğu tespit edildi İstanbul Anadolu yakasında 16 ayrı araçtan hırsızlık olayına karışan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

16 oto hırsızlık olayına karışan şahıs, önce kameraya sonra polise yakalandı

Zanlının 49 adet suç kaydı olduğu tespit edildi

İSTANBUL - İstanbul Anadolu yakasında 16 ayrı araçtan hırsızlık olayına karışan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Zanlının hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri Kartal, Ataşehir, Sancaktepe, Pendik, Maltepe ve Çekmeköy'de yaşanan otodan hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlattı. Saatlerce güvenlik kamera görüntüsü inceleyen ekipleri, 16 ayrı otodan hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlının Eren Y. olduğunu belirledi. Zanlı, Maltepe'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Eren Y'nin 49 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Zanlının hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

İfadesi alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 oto hırsızlık olayına karışan şahıs, önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 16 oto hırsızlık olayına karışan şahıs, önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika
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