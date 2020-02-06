Oto hırsızı kamerada - Son Dakika

Oto hırsızı kamerada
6 saat önce
otomobillere girerek hırsızlık yapan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:21 Kaynak: İHA
otomobillere girerek hırsızlık yapan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.
Gaziantep'in Şehitkamil İlçesinde bir otomobilin kapısını açarak hırsızlık yapan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamerasını inceleyen polis hırsızı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP
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