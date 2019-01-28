Son Dakika Haberleri: Oto Hırsızı Kıskıvrak Böyle Yakaladı

Oto Hırsızı Kıskıvrak Böyle Yakaladı

1 saat önce

Oto hırsızı kıskıvrak böyle yakaladı O anlar güvenlik kamerasına yansıdıBATMAN - Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri kentte gerçekleşen hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda oto hırsızını...

Oto hırsızı kıskıvrak böyle yakaladı
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

BATMAN - Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri kentte gerçekleşen hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda oto hırsızını kıskıvrak yakaladı. Şahsın yakalanma anı kameralara yansıdı.
Park halinde bulunan bir aracın çalınması olayı ile ilgili ekipler yapmış olduğu titiz ve çok yönlü çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren M.A.G. isimli şahsın olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda şahıs bir benzinlikte akaryakıt alırken suçüstü yakalandı. Yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, 3. Sayfa
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