Son Dakika Haberleri: Oto hırsızı önce kameralara sonra jandarmaya yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Oto hırsızı önce kameralara sonra jandarmaya yakalandı

Oto hırsızı önce kameralara sonra jandarmaya yakalandı

7 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde sokak üzerindeki araçlardan hırsızlık yapan bir kişi yakalandı.

Oto hırsızı önce kameralara sonra jandarmaya yakalandı, System.String[]

İzmir'in Menderes ilçesinde sokak üzerindeki araçlardan hırsızlık yapan bir kişi yakalandı.


Olay, dün saat 07.45 sıralarında Gümüldür Mahallesi'nde bir sokakta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre park halindeki araçlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinde yapılan araştırmada A.G. isimli şahsın otomobilinden duble ekran, H.Ö. ve M.A. isimli şahısların araçlarından oto teyp çalındığı tespit etti. Hırsızlık olayını gerçekleştiren fail ya da faillerin yakalanması amacıyla yapılan araştırma ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen H.D. isimli şahıs cumhuriyet savcının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Zanlı yapılan sorguda hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti. Ele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alınarak sahiplerine teslim edildiği bildirildi. Gözaltına alınan H.D., sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İZMİR

Jandarma, Menderes, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:06 Kaynak: İHA
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