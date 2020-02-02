Oto hırsızı önce kameralara, sonra polise yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oto hırsızı önce kameralara, sonra polise yakalandı - Son Dakika

Oto hırsızı önce kameralara, sonra polise yakalandı

6 saat önce

Fatih'te otomobillerden hırsızlık yapan zanlı önce kameralara, ardından polis ekiplerine yakalandı.

Oto hırsızı önce kameralara, sonra polise yakalandı, System.String[]

Fatih'te otomobillerden hırsızlık yapan zanlı önce kameralara, ardından polis ekiplerine yakalandı.


Fatih'te 2019 yılında yaşanan 4 ayrı otomobilden hırsızlık konusunu inceleyen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden zanlının kimliğini tespit etti. Operasyon için düğmeye basan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Hasan Y. (59) isimli zanlıyı 25 Ocak günü Küçük Pazar Caddesi üzerinde yakaladı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının otodan hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı. - İSTANBUL

Polis, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:42 Kaynak: İHA
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