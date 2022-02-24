Oto hırsızı polisten kaçamadı - Son Dakika
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Oto hırsızı polisten kaçamadı

24.02.2022 13:45
Oto hırsızı polisten kaçamadı

Çorum'un İskilip ilçesinde, 9 ayrı otomobilden hırsızlık yapan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde, 9 ayrı otomobilden hırsızlık yapan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, son günlerde ilçede meydana gelen otodan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma bürosu amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu, 9 ayrı otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen R.B.'yi otomobillerden çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı.

Emniyetteki ifadesinin ardından zanlı hakkında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edildi. - ÇORUM

Oto hırsızı polisten kaçamadı

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Hisarcık, İskilip, Polis, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oto hırsızı polisten kaçamadı - Son Dakika


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