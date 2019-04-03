Son Dakika Haberleri: Oto Hırsızları Adliyeye Sevk Edildi

Oto Hırsızları Adliyeye Sevk Edildi

50 dakika önce

Eskişehir'de bir araç kiralama şirketinden otomobil çalan 3 şüpheliden 2'si yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Oto Hırsızları Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Eskişehir'de bir araç kiralama şirketinden otomobil çalan 3 şüpheliden 2'si yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 17 Mart tarihi gece saatlerinde Cumhuriyet mahallesinde park halinde bulunan bir oto kiralama şirketinden İstanbul tesciline kayıtlı 2018 model otomobilin çalınması olayı ile ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan hırsızlık olayı hakkında yürütülen çalışmalar ve güvenlik kameraları incelemesi neticesinde, söz konusu 'Oto hırsızlığı' olayını şüpheli İ.Ö. (30), U.K. (46) ve M.A. (42) isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerinden İ.Ö. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, U.K. isimli şahıs ise İstanbul'un Pendik ilçesinde 2 Nisan tarihinde yakalanıp kente getirilerek gözaltına alındı. Çalıntı araç, şüpheli İ.Ö.'nün Bozüyük'teki ikametinde, üzerinde aynı marka ve renkte başka araca ait sahte plakalar takılı vaziyette bulunarak, gerekli inceleme yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi. Ayrıca çalıntı aracın üzerine sahte plaka taktıklarından dolayı resmi belgede sahtecilik suçundan ayrıca adli işlem yapılmış ve şüpheli İ.Ö. isimli şahsa 5 bin TL trafik idari para cezası uygulanmıştır.

Oto hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik (plaka) olayı ile ilgili şüpheliler İ.Ö. ve U.K. isimli şahıslar emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Öte yandan olayın firari şüphelisi M.A.'nın aranma çalışmaları devam ediyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:41 Kaynak: İHA

İstanbul, Eskişehir, 3. Sayfa
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