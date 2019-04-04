Oto hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı...Hırsızlar kamerada
BALIKESİR - Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde, 2 oto hırsızlığı teşebbüsü, 3 adet otodan hırsızlık, evden hırsızlık ve mala zara verme suçlarını işleyen suç makinaları kameralara ve sonrasında polise yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, 2 oto hırsızlığı, 2 oto hırsızlığı teşebbüsü, 3 adet otodan hırsızlık, evden hırsızlık ve mala zara verme suçlarını işledikleri iddia edilen G.B., T.O., S.Ö., ve F.S., polis tarafından göz altına alındı. Polis
yaptığı çalışmada zanlıların güvenlik kameralarına yakalandıklarını tespit etti. Yapılan çalışma ile ekipler 4 kişiyi kısa sürede yakalandı. Şahıslar ile birlikte televizyon, çay makinesi, 5 adet araç aküsü, elektirikli testere ele geçirildi. Şahıslar yoğun güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesine sevk edildi.