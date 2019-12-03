Son Dakika Haberleri: Oto hırsızları polisten kaçamadı
Son Dakika Güncel Oto hırsızları polisten kaçamadı - Son Dakika

Oto hırsızları polisten kaçamadı

7 saat önce

KOCAELİ'de bir gecede 4 araç hırsızlığı yapan, 1 aracın da içindeki eşyaları çalan 4 kişi yakalandı.

Oto hırsızları polisten kaçamadı, System.String[]

KOCAELİ'de bir gecede 4 araç hırsızlığı yapan, 1 aracın da içindeki eşyaları çalan 4 kişi yakalandı.

Kocaeli'de, 30 Kasım gecesi 5 farklı ihbar ile 4 aracın çalınması, 1 aracın da içerisindeki eşyaların çalınması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin kimliği tespit edilirken, hırsızlık suçundan birçok sabıka kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Hırsızlık suçundan 21 adet sabıka kaydı olan A.O. ile yine aynı suçtan 13 adet sabıka kaydı olan S.O. ve 31 adet sabıka kaydı olan B.D. düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Suç işlenmesine yardımcı olduğu belirlenen ve yine hırsızlıktan 24 sabıka kaydı bulunduğu tespit edilen H.O. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu Fransa'da şüpheli araç alarmı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:18:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oto hırsızları polisten kaçamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]