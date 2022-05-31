Oto hırsızları stepnelere dadandı - Son Dakika
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Oto hırsızları stepnelere dadandı

31.05.2022 16:16
Oto hırsızları stepnelere dadandı

Arnavutköy'de oto yıkamaya giren hırsızlar araçların kelebek camını kırarak stepneleri çaldı.

Arnavutköy'de oto yıkamaya giren hırsızlar araçların kelebek camını kırarak stepneleri çaldı. Aynı mahallede sürekli hırsızlık olayları yaşandığını belirten esnaf, yetkilerden yardım istedi.

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde gece saatlerinde bir oto yıkamanın bahçesinde bulunan otomobilleri gözüne kestiren hırsızlar araçların kelebek camlarını kırdıktan sonra stepneleri çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin ihbarından sonra polis olay ile ilgili çalışma başlattı.

İşletme sahibi Soner Bekdemir, "3 aracın kelebek camını kırdılar. 2 stepne çaldılar. 15-20 bin lira zararım var. Ben her akşam dükkanda kalıyordum, bir gece kalmadım. Onda da bu olay yaşandı. Gece geç saatlere kadar esnaf arkadaşların dükkanı açıktı. Onlar da bir şey fark etmedi. Muhtemelen sabah saatlerinde oldu. Arka taraftan gelip çaldılar" dedi.

Bölgede esnaflık yapan Özkan Baba, "Bu mahallede sürekli hırsızlık olayları yaşanıyor. Burada bir abinin aküsünü çaldılar. Caminin musluklarını çaldılar. Korkudan kapıyı açık bırakamıyoruz. Esnaf olarak tedirginiz. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oto hırsızları stepnelere dadandı - Son Dakika


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