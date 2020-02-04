Oto hırsızları tutuklandı - Son Dakika
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Oto hırsızları tutuklandı

19 dakika önce

Gaziantep'te oto hırsızlığı şüphelisi iki şahıs yakalandıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Oto hırsızları tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te oto hırsızlığı şüphelisi iki şahıs yakalandıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.


Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 29 Ocak 2020 Çarşamba günü ve 1 Şubat 2020 Cumartesi günü meydana gelen 5 oto hırsızlığı ve 2 plaka hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda olayları gerçekleştiren 2 şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.


Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:17 Kaynak: İHA
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