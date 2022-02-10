Oto hırsızları yakalandı - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 ayrı otomobil çaldığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesi Kızıldere Mahallesinde oto hırsızlığı olaylarına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda; 2 ayrı araç çaldıkları araçları çalarak parçaladıkları tespit edilen A.Ç. ve A.Ç. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. A.Ç. ve A.Ç.; jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ